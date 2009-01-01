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Газонокосилки электрические

Электрические газонокосилки Stiga

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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Collector 35 E
Stiga Collector35E
Электрическая газонокосилка Stiga Collector 35 E
4 498 грн
Есть в наличии

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  • Двигатель: Электрический
  • Площадь кошения: Небольшая ( до 300 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Collector 35 EL
Stiga Collector 35 EL
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Электрическая газонокосилка Stiga Collector 35 EL
2 249 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник, Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 100 до 300 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Collector 34 E
Stiga Collector34E
Электрическая газонокосилка Stiga Collector 34 E
3 053 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Площадь кошения: Небольшая (от 100 до 300 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Collector 40 E
Stiga Collector40E
Электрическая газонокосилка Stiga Collector 40 E
3 456 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Площадь кошения: Небольшая (от 100 до 500 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Collector 39 E
Stiga Collector39E
Электрическая газонокосилка Stiga Collector 39 E
4 899 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Площадь кошения: Небольшая ( до 500 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Combi 36 E
Stiga Combi36E
Электрическая газонокосилка Stiga Combi 36 E
5 298 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Площадь кошения: Небольшая (от 100 до 500 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Turbo 41 EL
Stiga Turbo41EL
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Электрическая газонокосилка Stiga Turbo 41 EL
6 179 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник,Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 300 до 900 м²)
  • Привод на колеса: Нет
подробнее →
Купить – электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
Stiga Combi40E
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Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
6 499 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 300 до 900 м²)
  • Привод на колеса: Нет
подробнее →
Купить – электрическая газонокосилка Stiga Combi 44E
Stiga Combi44E
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Электрическая газонокосилка Stiga Combi 44E
7 499 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 300 до 900 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Combi 48E
Stiga Combi48E
Электрическая газонокосилка Stiga Combi 48E
8 798 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 500 до 1200 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Combi 48 ES
Stiga Combi48ES
Электрическая газонокосилка Stiga Combi 48 ES
11 998 грн
Нет в наличии
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 500 до 1200 м²)
  • Привод на колеса: Есть
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Купить – электрическая газонокосилка Stiga Collector 39 EL
Stiga Collector39EL
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Электрическая газонокосилка Stiga Collector 39 EL
Не поставляется
  • Двигатель: Электрический
  • Система стрижки: Сбор в травосборник, Задний выброс
  • Площадь кошения: Небольшая (от 100 до 500 м²)
  • Привод на колеса: Нет
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Газонокосилка StigaЛегкая и тихая, электрическая газонокосилка Stiga знает толк в хороших газонах. Эта косилка для тех, кто ценит простоту и удобство с превосходным результатом.

Не верится? Убедись сами – электро газонокосилка Stiga Collector создает шум всего на 90 бБ (А) и весит только 13 кг, но при этом равномерно стрижет даже мягкую гибкую траву. Косилки этой серии отмечены знаком SVAN как экологически безопасная продукция.

Почти также хороша и электрическая газонокосилка Стига из серии Turbo, если не считать дополнительных преимуществ, таких как вместительный бункер для сбора травы или центральная регулировка высоты стрижки. Кроме того, газонокосилки Stiga этой линейки имеют колеса на шариковых подшипниках, что значительно облегчает передвижение по газону.

Говоря о преимуществах, вспомним газонокосилки Stiga Combi. Их отличительная черта – повышенная комфортность, благодаря эргономичной регулируемой рукоятке и системе регулировки высоты среза одним рычагом. В добавок к этому, электрическая газонокосилка Stiga Combi имеет гибридный травосборник и привод на задние колеса (самоходная), что значительно облегчает работу.

Вы спрашиваете, где же можно купить электрическую газонокосилку Stiga в Киеве? Например, в нашем магазине. Преимущества: гарантия надежности, профессиональная консультация и доставка. Добро пожаловать в мир качества!



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