Легкая и тихая, электрическая газонокосилка Stiga знает толк в хороших газонах. Эта косилка для тех, кто ценит простоту и удобство с превосходным результатом.



Не верится? Убедись сами – электро газонокосилка Stiga Collector создает шум всего на 90 бБ (А) и весит только 13 кг, но при этом равномерно стрижет даже мягкую гибкую траву. Косилки этой серии отмечены знаком SVAN как экологически безопасная продукция.



Почти также хороша и электрическая газонокосилка Стига из серии Turbo, если не считать дополнительных преимуществ, таких как вместительный бункер для сбора травы или центральная регулировка высоты стрижки. Кроме того, газонокосилки Stiga этой линейки имеют колеса на шариковых подшипниках, что значительно облегчает передвижение по газону.



Говоря о преимуществах, вспомним газонокосилки Stiga Combi. Их отличительная черта – повышенная комфортность, благодаря эргономичной регулируемой рукоятке и системе регулировки высоты среза одним рычагом. В добавок к этому, электрическая газонокосилка Stiga Combi имеет гибридный травосборник и привод на задние колеса (самоходная), что значительно облегчает работу.



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